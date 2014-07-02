Автомобильный шампунь 3 в 1 RM 610, 1л

Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой "3 в 1", включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременно очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1
Единица упаковки (шт.) 6
Вес (кг) 1,006
Вес (с упаковкой) (кг) 1,157
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 100 x 100 x 215
Свойства
  • Эффективное и деликатное мульти-функциональное чистящее средство
  • Для очистки деликатных деталей автомобилей и мотоциклов
  • Быстрая и эффективная очистка при использовании аппаратов высокого давления Керхер.
  • Формула быстрого высыхания гарантирует очистку без разводов и необходимости вручную полировать поверхность
  • Формула ультра блеска для сияния всего автомобиля
  • Система Plug ’n’ Clean - это самый простой и удобный способ применения моющего средства при использовании аппарата высокого давления Kärcher
  • Готовое к использованию чистящее средство
  • Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
  • Корпус бутылки изготовлен из 100% переработанного пластика.
  • Сделано в Германии
Автомобильный шампунь 3 в 1 RM 610, 1л
Автомобильный шампунь 3 в 1 RM 610, 1л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Области применения
  • Мойка автомобилей
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.