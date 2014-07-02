Автомобильный шампунь 3 в 1 RM 610, 1л
Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой "3 в 1", включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременно очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Единица упаковки (шт.)
|6
|Вес (кг)
|1,006
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,157
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 100 x 215
Свойства
- Эффективное и деликатное мульти-функциональное чистящее средство
- Для очистки деликатных деталей автомобилей и мотоциклов
- Быстрая и эффективная очистка при использовании аппаратов высокого давления Керхер.
- Формула быстрого высыхания гарантирует очистку без разводов и необходимости вручную полировать поверхность
- Формула ультра блеска для сияния всего автомобиля
- Система Plug ’n’ Clean - это самый простой и удобный способ применения моющего средства при использовании аппарата высокого давления Kärcher
- Готовое к использованию чистящее средство
- Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
- Корпус бутылки изготовлен из 100% переработанного пластика.
- Сделано в Германии
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
