Автомобільний шампунь 3 в 1 RM 610, 1л

Високоефективний шампунь з унікальною формулою "3 в 1", включаючий активний очищающий компонент та компоненти для швидкої сушки поверхонь та надання їм блиску. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист. Забеспечує дбайливу мийку будь-яких авто.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 1
Одиниця упаковки (шт.) 6
Вага (кг) 1,006
Вага (з упаковкою) (кг) 1,157
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 100 x 100 x 215
Властивості
  • Ефективний та делікатний універсальний засіб для чищення
  • Для очищення делікатних деталей автомобілів і мотоциклів
  • Швидка і ефективна очистка при використанні апаратів високого тиску Керхер.
  • Завдяки формулі швидкого висихання без розводів немає необхідності в ручному поліруванні
  • Формула Ultra Gloss надає глянцевого блиску
  • Система Plug 'n' Clean - це найпростіший і найзручніший спосіб використання миючого засобу при застосуванні апарату високого тиску Kärcher
  • Готовий до використання засіб для чищення
  • Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
  • Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
  • Зроблено в Німеччині
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Області застосування
  • Мийка автомобілів
