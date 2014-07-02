Автомобільний шампунь 3 в 1 RM 610, 1л
Високоефективний шампунь з унікальною формулою "3 в 1", включаючий активний очищающий компонент та компоненти для швидкої сушки поверхонь та надання їм блиску. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист. Забеспечує дбайливу мийку будь-яких авто.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|1
|Одиниця упаковки (шт.)
|6
|Вага (кг)
|1,006
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,157
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 100 x 215
Властивості
- Ефективний та делікатний універсальний засіб для чищення
- Для очищення делікатних деталей автомобілів і мотоциклів
- Швидка і ефективна очистка при використанні апаратів високого тиску Керхер.
- Завдяки формулі швидкого висихання без розводів немає необхідності в ручному поліруванні
- Формула Ultra Gloss надає глянцевого блиску
- Система Plug 'n' Clean - це найпростіший і найзручніший спосіб використання миючого засобу при застосуванні апарату високого тиску Kärcher
- Готовий до використання засіб для чищення
- Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
- Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
- Зроблено в Німеччині
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Сумісна техніка
Області застосування
- Мийка автомобілів