Комплект для мойки фасадов и стекол

Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.

При помощи телескопической струйной трубки можно быстро и легко очищать труднодоступные места, в т. ч. высоко расположенные участки фасадов. Еще одним ее преимуществом является наличие поворачивающегося на 180° шарнира, позволяющего очищать стекла зимних садов, наклонные крыши или навесы для автомобилей. Применение этой трубки в комбинации с насадкой для мойки фасадов и стекол обеспечивает равномерную и эффективную очистку любых труднодоступных мест: насадка с 4 встроенными соплами высокого давления тщательно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей.

Особенности и преимущества
Комплект для мойки фасадов и стекол: Регулируемый шарнир
Регулируемый шарнир
Широкие функциональные возможности
Комплект для мойки фасадов и стекол: Удобное изменение рабочей длины
Удобное изменение рабочей длины
Для выдвигания секций достаточно простого нажатия кнопки.
Комплект для мойки фасадов и стекол: С насадкой для мойки фасадов и стекол
С насадкой для мойки фасадов и стекол
Для равномерной и эффективной очистки труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 3,414
Масса (с упаковкой) (кг) 4,6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 3780 x 338 x 223

Видео

Области применения
  • Фасады
  • Зимние сады
  • Навесы (например, для автомобилей)
  • Окна и стеклянные поверхности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

