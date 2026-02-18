RM 542 Venkovní ochrana povrchů, 1l

Vysoce účinný ochranný prostředek na venkovní povrchy, osvěžuje barvu, chrání před vlivy prostředí a přesvědčí vysokou plošnou výkonností.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Jednotka balení (Kusy) 6
Hmotnost (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 100 x 100 x 215
Oblasti použití
  • Kamenné povrchy
  • Dřevěné povrchy
  • Textilní povrchy
  • Plast
  • Kov
