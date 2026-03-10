Anti-twist adapter

Adaptér proti kroucení eliminuje smyčky ve vysokotlaké hadici a zaručuje snadnou práci. Pro všechny vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistoli.

S adaptérem proti kroucení od společnosti Kärcher si při práci s tlakovým čističem užijete větší svobodu pohybu a pohodlí. Odstraňte rušivé smyčky ve vysokotlaké hadici, o které byste mohli během používání zakopnout. Jednoduše ručně otočte adaptér, abyste snadno odstranili smyčky. Adaptér lze následně jednoduše a rychle integrovat a vylepšit tak vysokotlakou hadici. Je kompatibilní se všemi vysokotlakými hadicemi s adaptérem Quick Connect na pistoli. Zaručená funkce otáčení pomocí mosazi. Vhodné pro všechna zařízení tříd K 4 až K 7.

Charakteristické znaky a výhody
Quick Connect konektor
  • Pro vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistoli.
Systém proti přetočení hadice
  • Smyčky ve vysokotlaké hadici lze odstranit otáčením adaptéru.Pro vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistoli.
Z mosazi
  • Spolehlivá funkce otáčení díky použití mosazi.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 137 x 26 x 26

