Anti-twist adapter
Adaptér proti kroucení eliminuje smyčky ve vysokotlaké hadici a zaručuje snadnou práci. Pro všechny vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistoli.
S adaptérem proti kroucení od společnosti Kärcher si při práci s tlakovým čističem užijete větší svobodu pohybu a pohodlí. Odstraňte rušivé smyčky ve vysokotlaké hadici, o které byste mohli během používání zakopnout. Jednoduše ručně otočte adaptér, abyste snadno odstranili smyčky. Adaptér lze následně jednoduše a rychle integrovat a vylepšit tak vysokotlakou hadici. Je kompatibilní se všemi vysokotlakými hadicemi s adaptérem Quick Connect na pistoli. Zaručená funkce otáčení pomocí mosazi. Vhodné pro všechna zařízení tříd K 4 až K 7.
Charakteristické znaky a výhody
Quick Connect konektor
- Pro vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistoli.
Systém proti přetočení hadice
- Smyčky ve vysokotlaké hadici lze odstranit otáčením adaptéru.Pro vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistoli.
Z mosazi
- Spolehlivá funkce otáčení díky použití mosazi.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|137 x 26 x 26
Kompatibilní přístroje
