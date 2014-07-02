Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q

9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli "Best". Náhradní hadice vydrží tlak do 160 bar a je vyrobena pro teploty do 60 °C.

Charakteristické znaky a výhody
Náhradní hadice 9 m
  • Rychlá výměna hadice
Quick Connect konektor
  • Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Rychlospojovací systém
  • Pro pohodlné čištění
Specifikace

Technické údaje

Teplota (°C) max. 60
Max. tlak (bar) 180
Délka (m) 9
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 245 x 245 x 65
