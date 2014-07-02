Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q
9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli "Best". Náhradní hadice vydrží tlak do 160 bar a je vyrobena pro teploty do 60 °C.
Charakteristické znaky a výhody
Náhradní hadice 9 m
- Rychlá výměna hadice
Quick Connect konektor
- Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.
Rychlospojovací systém
- Pro pohodlné čištění
Specifikace
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 60
|Max. tlak (bar)
|180
|Délka (m)
|9
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|245 x 245 x 65
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- G 4.10 M s benzinovým pohonem
- G 7.10 M s benzinovým pohonem
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Compact Home model 2019
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 25 SILENT Limited Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T150
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.800 eco!ogic
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact UM Limitovaná edice
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home + rotační kartáč
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 KTM Special Edition
- K 4.800 eco!ogic
- K 5 Classic *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car and Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home + rotační kartáč
- K 5 Home
- K 5 Power Control Home set
- K 5.530 T400 Special Edition
- K 5.600
- K 5.600 T 200
- K 5.610 T250
- K 5.800 eco!ogic
- K 7 Car
- K 7 Classic *EU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T400
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7.650
- K 7.650 T400 *EU
- K 7.700 *EU
- K 7.710 T 400
- K 7.800 eco!ogic