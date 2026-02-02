G 180 Q

Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.

Delší, komfortnější a ergonomičtější: 13 centimetrů navíc přináší u nové pistole G 180 Q se systémem Quick Connect podstatný rozdíl - a vysokotlaké čištění je příjemnější než kdykoli dříve. Ideální i jako náhradní pistole pro všechny vysokotlaké myčky Kärcher K 2 až K 7 s adaptérem Quick Connect bez systému Full Control.

Charakteristické znaky a výhody
Quick Connect
  • Systém rchlospojky pro pohodlné připojení pistole a vysokotlaké hadice.
Bajonetový uzávěr
  • Umožňuje připojení veškerého Kärcher příslušenství
Aplikace čisticího prostředku bez postřikovací pistole přímo pomocí spouštěcí pistole
  • Lepší uvolnění špíny a účinné čištění.
Dětská pojistka
  • Spuštění pistole blokováno pojistkou
Kompatibilní se všemi tlakovými myčkami Kärcher tříd K 2-K 7 s adaptérem Quick Connect.
  • Ideální pro následnou modernizaci a výměnu. 
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 551 x 43 x 188