G 180 Q
Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.
Delší, komfortnější a ergonomičtější: 13 centimetrů navíc přináší u nové pistole G 180 Q se systémem Quick Connect podstatný rozdíl - a vysokotlaké čištění je příjemnější než kdykoli dříve. Ideální i jako náhradní pistole pro všechny vysokotlaké myčky Kärcher K 2 až K 7 s adaptérem Quick Connect bez systému Full Control.
Charakteristické znaky a výhody
Quick Connect
- Systém rchlospojky pro pohodlné připojení pistole a vysokotlaké hadice.
Bajonetový uzávěr
- Umožňuje připojení veškerého Kärcher příslušenství
Aplikace čisticího prostředku bez postřikovací pistole přímo pomocí spouštěcí pistole
- Lepší uvolnění špíny a účinné čištění.
Dětská pojistka
- Spuštění pistole blokováno pojistkou
Kompatibilní se všemi tlakovými myčkami Kärcher tříd K 2-K 7 s adaptérem Quick Connect.
- Ideální pro následnou modernizaci a výměnu.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|551 x 43 x 188