Inno Foam Set s RM-Injektorem
Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozuk pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.
Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozuk pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,3
Kompatibilní přístroje
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Příslušenství
Náhradní díly Inno Foam Set s RM-Injektorem
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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