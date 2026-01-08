CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol RM 760 tablet sikrer fremragende rengøringsresultater med ekstra kort tørretid grundet den innovative iCapsol teknologi. De opløsende tabber er pakket individuelt i en praktisk vandopløselig film, hvilket gør det meget nemt at dispensere den rigtige mængde og gør dem sikre at bruge. Den kraftfulde grundrens til tæpperensere fjerner pålideligt selv kraftig olie, fedt og mineralbaseret snavs. Det er ikke nødvendigt at skylle, fordi den innovative, tidsbesparende (og omkostningsbesparende) iCapsol teknologi bogstaveligt talt indkapsler snavset mens man rengører tekstile gulvbelægninger, sådan at det krystalliserer mens det tørre og kan på den måde nemt blive suget op med en støvsugerbørste uden at skulle skylles. Det fosfatfrie CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol RM 760 tablet har Woolsafe certifikation, hvilket vil sige at det er egnet til gulvbelægninger lavet af både af syntetiske og naturlige fibre.