Sættet med gulvklude til sentitive overflader indeholder to klude lavet af meget bløde fibre, der overfører mindre fugt og varme til gulvet. Det betyder, at selv følsomme, forseglede gulve kan damprenses meget skånsomt. Takket være velcrosystemet kan kludene nemt og hurtigt sættes på damprenserens EasyFix gulvmundstykke: Tryk blot gulvkluden på EasyFix gulvmundstykket, og så er du færdig. Under arbejdet forbliver kluden sikkert på plads - selv hjørner og kanter rengøres ubesværet. Efter arbejdet kan den brugte klud fjernes fra EasyFix gulvmundstykket uden at komme i kontakt med snavs: Træd blot på den fodflig, der sidder på kluden, og træk mundstykket op og væk fra det.