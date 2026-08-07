Gulvklud sentitive overflader Set EasyFix
Gulvkludesæt til sentitive overflader. To bløde gulvklude af høj kvalitet er perfekt til skånsom rengøring af følsomme, forseglede gulve.
Sættet med gulvklude til sentitive overflader indeholder to klude lavet af meget bløde fibre, der overfører mindre fugt og varme til gulvet. Det betyder, at selv følsomme, forseglede gulve kan damprenses meget skånsomt. Takket være velcrosystemet kan kludene nemt og hurtigt sættes på damprenserens EasyFix gulvmundstykke: Tryk blot gulvkluden på EasyFix gulvmundstykket, og så er du færdig. Under arbejdet forbliver kluden sikkert på plads - selv hjørner og kanter rengøres ubesværet. Efter arbejdet kan den brugte klud fjernes fra EasyFix gulvmundstykket uden at komme i kontakt med snavs: Træd blot på den fodflig, der sidder på kluden, og træk mundstykket op og væk fra det.
Funktioner og fordele
Til ekstra skånsom rengøring.De meget bløde og fine fibrer sikrer ekstra blid fjernelse af snavs, kombineret med at den samler meget snavs op til grundige rengøringsresultater på alle forseglede hårde gulve.
Nemt krog-og-løkke systemGulvrengøringsklud kan nemt vedhæftes til gulvmundstykket ved at trykke den på. Kluden løsnes ikke under rengøringen
Burretape på gulvkludenIngen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op. Anvendelsesområdet (f.eks. adskillelsen af køkken og badeværelse) kan noteres i et felt på fodklappen.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
- For nem rengøring af hjørner, kanter og andre områder, der kan være svære at nå.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper
- Hårde gulve
- Vægklinker