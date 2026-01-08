VP 145 Vario Power spraylanse til K 4 og K 5
Vario Power spraylanse: Juster trykket fra rengøringsmiddelstråle til højtryksstråle med trinløs trykregulering blot ved at dreje på lansen.
Vario Power spraylansen: Fra lavtryksrensemiddelstråle til højtryksstråle med trinløs trykregulering ved blot at dreje på dyserøret. Ideel til rengøring af mindre områder omkring hjemmet og haven, såsom vægge, stier, hegn og køretøjer. Passer til alle Kärcher K 4 og K 5 højtryksrensere.
Funktioner og fordele
Løbende justering
- Trykket kan tilpasses rengøringsopgaven.
Lavtryk dyse til rengøringsmiddel
- Trinløs justering af trykket - fra lavtryks sæbedyse til højtryksdyse.
Tidsbesparende
- Skift af højtrykslanse unødvendigt
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|448 x 46 x 46
Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Facade
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Stier.
- Hegn.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
VP 145 Vario Power spraylanse til K 4 og K 5 reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.