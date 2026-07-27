Imemisvoolik PS 5
Kärcheri käsisurvepesuritele mõeldud painduv 5-meetrine imemisvoolik imeb vett alternatiivsetest allikatest, näiteks tünnidest või konteineritest.
5-meetrine imemisvoolik imeb vett alternatiivsetest allikatest, näiteks tünnidest või konteineritest. Voolik on äärmiselt painduv, mistõttu see sobib ideaalselt kasutamiseks Kärcheri käsisurvepesuritega.
Omadused ja tulu
Lihtne imemisfunktsioon
- Imege vett alternatiivsetest allikatest kiiresti (vesi juhtmeta käsisurvepesuritele).
Mobiilsus
- Veeühendus ei ole vajalik; käsisurvepesur sobib mobiilseks kasutamiseks.
Painduv ja lihtne käsitseda
- Painduvat voolikut on lihtne ühendada ja hoiustada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|250 x 250 x 60
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.
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