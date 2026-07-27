Imemisvoolik PS 5

Kärcheri käsisurvepesuritele mõeldud painduv 5-meetrine imemisvoolik imeb vett alternatiivsetest allikatest, näiteks tünnidest või konteineritest.

5-meetrine imemisvoolik imeb vett alternatiivsetest allikatest, näiteks tünnidest või konteineritest. Voolik on äärmiselt painduv, mistõttu see sobib ideaalselt kasutamiseks Kärcheri käsisurvepesuritega.

Omadused ja tulu
Lihtne imemisfunktsioon
  • Imege vett alternatiivsetest allikatest kiiresti (vesi juhtmeta käsisurvepesuritele).
Mobiilsus
  • Veeühendus ei ole vajalik; käsisurvepesur sobib mobiilseks kasutamiseks.
Painduv ja lihtne käsitseda
  • Painduvat voolikut on lihtne ühendada ja hoiustada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Valge
Kaal (kg) 0,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 250 x 250 x 60
Kasutusvaldkonnad
  • Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.
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