Katlakivieemalduskassett
Katlakivieemalduskassett aurupuhastile SC 1 Upright. Sisestage see lihtsalt värske veepaaki – ja ongi valmis. Eemaldab katlakivi tõhusalt ja kiiresti.
Kassett sisse, lubi välja. Katlakivieemalduskassett tagab automaatse ja pideva katlakivi eemaldamise. Aurupesuri tehnoloogia on usaldusväärselt kaitstud lupjumise eest ja seeläbi pikeneb seadme eluiga. Kasseti vahetamine on soovitatav 4 kuu pärast või pärast 15-liitrist veetarbimist. Kassett visatakse kergesti olmeprügi hulka.
Omadused ja tulu
Kaitseb seadet katlakivi ladestumise eest
- Toetab aurupuhasti pikaajalist toimimist.
Kasseti lihtne ja kiire asendamine
- Vahetage kassett ja alustage aurutamist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|74 x 54 x 36
Kasutusvaldkonnad
- Katlakivieemaldi Kärcheri aurupesuritele