Kassett sisse, lubi välja. Katlakivieemalduskassett tagab automaatse ja pideva katlakivi eemaldamise. Aurupesuri tehnoloogia on usaldusväärselt kaitstud lupjumise eest ja seeläbi pikeneb seadme eluiga. Kasseti vahetamine on soovitatav 4 kuu pärast või pärast 15-liitrist veetarbimist. Kassett visatakse kergesti olmeprügi hulka.