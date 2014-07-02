Polstri puhastamise turbootsik
Praktiline otsak, mille harja paneb pöörlema õhk. Polsterdatud mööbli ja tekstiilpindade eriti põhjalikuks puhastamiseks. Ideaalne lemmiklooma karvade eemaldamiseks. Töölaius: 160 mm
Praktiline käega juhitav otsak, mille töölaius on 160 mm. Otsakul on õhu abil pöörlev hari, mis eemaldab pindadelt tõrksa mustuse. Selle abil saab puhastada diivanipatju, toole, diivaneid, patju, voodeid jms ning see eemaldab lemmikloomade karvad ja purud pindadelt vaid hetkega – ja seda ka autos.
Omadused ja tulu
Õhuga töötavad pöörlevad harjad
- Tõrksa mustuse, nt loomakarvade eemaldamiseks kangastelt
- Eemaldab tõhusalt lemmikloomade karvad
- Eemaldab mustuse ka kohevatest vaipadest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Standardne nimilaius (mm)
|35
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|200 x 165 x 67
Kasutusvaldkonnad
- Polster
- Autosalongid
- Autoistmed