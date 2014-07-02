Praktiline käega juhitav otsak, mille töölaius on 160 mm. Otsakul on õhu abil pöörlev hari, mis eemaldab pindadelt tõrksa mustuse. Selle abil saab puhastada diivanipatju, toole, diivaneid, patju, voodeid jms ning see eemaldab lemmikloomade karvad ja purud pindadelt vaid hetkega – ja seda ka autos.