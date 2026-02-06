Praootsik SE

Praktiline pihusti eemaldamise lõheotsik pihustuspuhastusvahendite lisaseadmena võimaldab pihustuspuhastust ka raskesti ligipääsetavates kohtades ja kitsastes kohtades pehme mööblil või autos.

Käepärane pihusti väljatõmbelõhe otsik on praktiline tarvik raskesti ligipääsetavates kohtades ja kitsastes vahedes pihustatava väljatõmbe puhastamiseks, mis sobib kõikidele Kärcheri SE 4, SE 5 ja SE 6 seeria pihustuseemalduspuhastusvahenditele. Pehme mööblil ja autos saavutatakse parimad puhastustulemused veelgi mugavamalt ja vaevatumalt. Kitsas otsik pihustab puhastuslahuse kõrge rõhu all sügavale kiududesse ja imeb selle koos lahti tulnud mustusega tagasi. Mustus ja lõhnad eemaldatakse tõhusalt.

Omadused ja tulu
Praootsik SE: Sobib kõikidele Kärcheri seadmesarja SE 4, SE 5 ja SE 6 pihustatavatele puhastusvahenditele
Sobib kõikidele Kärcheri seadmesarja SE 4, SE 5 ja SE 6 pihustatavatele puhastusvahenditele
Praootsik SE: Pihustusfunktsioon
Pihustusfunktsioon
Paindlik, ka kitsastes või raskesti ligipääsetavates kohtades.
Praootsik SE: Tõestatud Kärcheri pihusti eemaldamise tehnoloogia
Tõestatud Kärcheri pihusti eemaldamise tehnoloogia
Optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Standardne nimilaius (mm) 35
Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 241 x 44 x 65
Kasutusvaldkonnad
  • Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)