Käepärane pihusti väljatõmbelõhe otsik on praktiline tarvik raskesti ligipääsetavates kohtades ja kitsastes vahedes pihustatava väljatõmbe puhastamiseks, mis sobib kõikidele Kärcheri SE 4, SE 5 ja SE 6 seeria pihustuseemalduspuhastusvahenditele. Pehme mööblil ja autos saavutatakse parimad puhastustulemused veelgi mugavamalt ja vaevatumalt. Kitsas otsik pihustab puhastuslahuse kõrge rõhu all sügavale kiududesse ja imeb selle koos lahti tulnud mustusega tagasi. Mustus ja lõhnad eemaldatakse tõhusalt.