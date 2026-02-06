Praootsik SE
Praktiline pihusti eemaldamise lõheotsik pihustuspuhastusvahendite lisaseadmena võimaldab pihustuspuhastust ka raskesti ligipääsetavates kohtades ja kitsastes kohtades pehme mööblil või autos.
Käepärane pihusti väljatõmbelõhe otsik on praktiline tarvik raskesti ligipääsetavates kohtades ja kitsastes vahedes pihustatava väljatõmbe puhastamiseks, mis sobib kõikidele Kärcheri SE 4, SE 5 ja SE 6 seeria pihustuseemalduspuhastusvahenditele. Pehme mööblil ja autos saavutatakse parimad puhastustulemused veelgi mugavamalt ja vaevatumalt. Kitsas otsik pihustab puhastuslahuse kõrge rõhu all sügavale kiududesse ja imeb selle koos lahti tulnud mustusega tagasi. Mustus ja lõhnad eemaldatakse tõhusalt.
Omadused ja tulu
Sobib kõikidele Kärcheri seadmesarja SE 4, SE 5 ja SE 6 pihustatavatele puhastusvahenditele
PihustusfunktsioonPaindlik, ka kitsastes või raskesti ligipääsetavates kohtades.
Tõestatud Kärcheri pihusti eemaldamise tehnoloogiaOptimaalsete puhastustulemuste saavutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Standardne nimilaius (mm)
|35
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|241 x 44 x 65
Kasutusvaldkonnad
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)