Torupuhastusotsik torude, äravoolu- ja vihmatorude keskkonnasõbralikuks puhastamiseks. Lõdvendab ja eemaldab ummistused väga tõhusalt. Neli taha suunatud düüsiava tagavad võimsa tõukejõu ja tõmbavad vooliku läbi toru. Düüside kuju on optimeeritud tagamaks, et kohas, kus need kõrgsurvevoolikuga ühenduvad, ei oleks servi. See vähendab düüsi torusse kinnijäämise ohtu. Sobib paigaldamiseks torupuhastuskomplektidele PC 20, PC 15 ja PC 7.5 ning kasutamiseks kõikide Kärcheri survepesuritega klassides K 2 kuni K 7.