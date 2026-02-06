Torupuhastusotsik
Torupuhastusotsik torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste tõhusaks eemaldamiseks. R1/8" ühendusega torupuhastusvooliku külge kinnitamiseks.
Torupuhastusotsik torude, äravoolu- ja vihmatorude keskkonnasõbralikuks puhastamiseks. Lõdvendab ja eemaldab ummistused väga tõhusalt. Neli taha suunatud düüsiava tagavad võimsa tõukejõu ja tõmbavad vooliku läbi toru. Düüside kuju on optimeeritud tagamaks, et kohas, kus need kõrgsurvevoolikuga ühenduvad, ei oleks servi. See vähendab düüsi torusse kinnijäämise ohtu. Sobib paigaldamiseks torupuhastuskomplektidele PC 20, PC 15 ja PC 7.5 ning kasutamiseks kõikide Kärcheri survepesuritega klassides K 2 kuni K 7.
Omadused ja tulu
Neli tahapoole suunatud kõrgsurvejugaVoolik lükatakse veesurve toimel automaatselt torus ette.
Optimeeritud düüsi kujuRidge-free ühendus voolikuga vähendab düüsi torusse kinnijäämise ohtu.
Võimas puhastus kõrgsurve abilVõimas ja tõhus torude ummistuste eemaldamisel.
Valmistatud vastupidavast messingist
- Pikk kasutusiga
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|18 x 14 x 14
Kasutusvaldkonnad
- Torud
- Allavoolutorud
- Äravoolud