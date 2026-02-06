Torupuhastusotsik

Torupuhastusotsik torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste tõhusaks eemaldamiseks. R1/8" ühendusega torupuhastusvooliku külge kinnitamiseks.

Torupuhastusotsik torude, äravoolu- ja vihmatorude keskkonnasõbralikuks puhastamiseks. Lõdvendab ja eemaldab ummistused väga tõhusalt. Neli taha suunatud düüsiava tagavad võimsa tõukejõu ja tõmbavad vooliku läbi toru. Düüside kuju on optimeeritud tagamaks, et kohas, kus need kõrgsurvevoolikuga ühenduvad, ei oleks servi. See vähendab düüsi torusse kinnijäämise ohtu. Sobib paigaldamiseks torupuhastuskomplektidele PC 20, PC 15 ja PC 7.5 ning kasutamiseks kõikide Kärcheri survepesuritega klassides K 2 kuni K 7.

Omadused ja tulu
Torupuhastusotsik: Neli tahapoole suunatud kõrgsurvejuga
Neli tahapoole suunatud kõrgsurvejuga
Voolik lükatakse veesurve toimel automaatselt torus ette.
Torupuhastusotsik: Optimeeritud düüsi kuju
Optimeeritud düüsi kuju
Ridge-free ühendus voolikuga vähendab düüsi torusse kinnijäämise ohtu.
Torupuhastusotsik: Võimas puhastus kõrgsurve abil
Võimas puhastus kõrgsurve abil
Võimas ja tõhus torude ummistuste eemaldamisel.
Valmistatud vastupidavast messingist
  • Pikk kasutusiga
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 18 x 14 x 14
Kasutusvaldkonnad
  • Torud
  • Allavoolutorud
  • Äravoolud