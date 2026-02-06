Torupuhastuskomplekt PC 15

Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste eemaldamiseks. Praktilise vahetussüsteemi ja kahe otsikuga.

Praktiline ja mitmekülgne torupuhastuskomplekt torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste tõhusaks kõrvaldamiseks. Tarnekomplektis on kaks erinevat otsikut, mida saab tänu kruviühendusele kiiresti vahetada. Düüsidüüsil on võimas ettepoole suunatud tõukejõud koos nelja kõrgsurvejoaga, mis on suunatud tahapoole – ideaalne laskumistorude jaoks ja tahke aine ummistuste eemaldamiseks. Pöörlevat otsikut kasutatakse ennetavaks hoolduspuhastuseks. Selle 360° puhastussüsteem eemaldab tõhusalt sadestused toruseinte seest. See hoiab ära ummistuste tekkimise. Düüside kuju on optimeeritud tagamaks, et kohas, kus need kõrgsurvevoolikuga ühenduvad, ei oleks servi. See vähendab düüsi torusse kinnijäämise ohtu. 15-meetrine painduv kvaliteetvoolik on tugevdatud tekstiilpunutisega – lihtsaks käsitsemiseks nurga all olevates torusüsteemides. Voolikul on paindekaitse ja messingühendused, mis tagavad pika kasutusea. Sobib kasutamiseks nii kodus kui ka õues koos kõigi Kärcheri klasside K 2 kuni K 7 survepesuritega.

Omadused ja tulu
Torupuhastuskomplekt PC 15: Praktiline vahetussüsteem kahe erineva otsikuga
Praktiline vahetussüsteem kahe erineva otsikuga
Lihtsad düüside vahetused. Võimsa etteandega jugaotsik, mis sobib ideaalselt vihmaveetorude puhastamiseks ja ummistuste eemaldamiseks. 360° puhastusefektiga pöörlev otsik – torude sisemuse võimsaks hoolduspuhastuseks, et vältida ummistusi.
Torupuhastuskomplekt PC 15: Võimas puhastus kõrgsurve abil
Võimas puhastus kõrgsurve abil
Vabastab torude ummistused kiiresti ja tõhusalt. Keskkonnasõbralik rakendus ilma kemikaalideta. Voolik lükatakse veesurve toimel automaatselt torus ette.
Torupuhastuskomplekt PC 15: Paindlik tekstiilpunutisega voolik
Paindlik tekstiilpunutisega voolik
Lihtne käsitsemine nurga all olevates torusüsteemides. Mõeldud lihtsaks hoiustamiseks.
Optimeeritud düüsi kuju
  • Ridge-free ühendus voolikuga vähendab düüsi torusse kinnijäämise ohtu.
  • Kompaktne disain tagab maksimaalse liikumisvabaduse.
Ühendused ja otsikud vastupidavast messingist ja roostevabast terasest
  • Pikk kasutusiga
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 1,1
Kaal, sh pakend (kg) 1,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 250 x 250 x 80

Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).

Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Torud
  • Allavoolutorud
  • Äravoolud
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.