Praktiline ja mitmekülgne torupuhastuskomplekt torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste tõhusaks kõrvaldamiseks. Tarnekomplektis on kaks erinevat otsikut, mida saab tänu kruviühendusele kiiresti vahetada. Düüsidüüsil on võimas ettepoole suunatud tõukejõud koos nelja kõrgsurvejoaga, mis on suunatud tahapoole – ideaalne laskumistorude jaoks ja tahke aine ummistuste eemaldamiseks. Pöörlevat otsikut kasutatakse ennetavaks hoolduspuhastuseks. Selle 360° puhastussüsteem eemaldab tõhusalt sadestused toruseinte seest. See hoiab ära ummistuste tekkimise. Düüside kuju on optimeeritud tagamaks, et kohas, kus need kõrgsurvevoolikuga ühenduvad, ei oleks servi. See vähendab düüsi torusse kinnijäämise ohtu. 7,5-meetrine painduv kvaliteetne voolik on tugevdatud tekstiilpunutisega – lihtsaks käsitsemiseks nurga all olevates torusüsteemides. Voolikul on paindekaitse ja messingühendused, mis tagavad pika kasutusea. Sobib kasutamiseks nii kodus kui ka õues koos kõigi Kärcheri klasside K 2 kuni K 7 survepesuritega.