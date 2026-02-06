Torupuhastuskomplekt PC 7.5
Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste eemaldamiseks. Praktilise vahetussüsteemi ja kahe otsikuga.
Praktiline ja mitmekülgne torupuhastuskomplekt torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste tõhusaks kõrvaldamiseks. Tarnekomplektis on kaks erinevat otsikut, mida saab tänu kruviühendusele kiiresti vahetada. Düüsidüüsil on võimas ettepoole suunatud tõukejõud koos nelja kõrgsurvejoaga, mis on suunatud tahapoole – ideaalne laskumistorude jaoks ja tahke aine ummistuste eemaldamiseks. Pöörlevat otsikut kasutatakse ennetavaks hoolduspuhastuseks. Selle 360° puhastussüsteem eemaldab tõhusalt sadestused toruseinte seest. See hoiab ära ummistuste tekkimise. Düüside kuju on optimeeritud tagamaks, et kohas, kus need kõrgsurvevoolikuga ühenduvad, ei oleks servi. See vähendab düüsi torusse kinnijäämise ohtu. 7,5-meetrine painduv kvaliteetne voolik on tugevdatud tekstiilpunutisega – lihtsaks käsitsemiseks nurga all olevates torusüsteemides. Voolikul on paindekaitse ja messingühendused, mis tagavad pika kasutusea. Sobib kasutamiseks nii kodus kui ka õues koos kõigi Kärcheri klasside K 2 kuni K 7 survepesuritega.
Omadused ja tulu
Praktiline vahetussüsteem kahe erineva otsikugaLihtsad düüside vahetused. Võimsa etteandega jugaotsik, mis sobib ideaalselt vihmaveetorude puhastamiseks ja ummistuste eemaldamiseks. 360° puhastusefektiga pöörlev otsik – torude sisemuse võimsaks hoolduspuhastuseks, et vältida ummistusi.
Võimas puhastus kõrgsurve abilVabastab torude ummistused kiiresti ja tõhusalt. Keskkonnasõbralik rakendus ilma kemikaalideta. Voolik lükatakse veesurve toimel automaatselt torus ette.
Paindlik tekstiilpunutisega voolikLihtne käsitsemine nurga all olevates torusüsteemides. Mõeldud lihtsaks hoiustamiseks.
Optimeeritud düüsi kuju
- Ridge-free ühendus voolikuga vähendab düüsi torusse kinnijäämise ohtu.
- Kompaktne disain tagab maksimaalse liikumisvabaduse.
Ühendused ja otsikud vastupidavast messingist ja roostevabast terasest
- Pikk kasutusiga
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|245 x 245 x 55
Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).
Videos
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Kasutusvaldkonnad
- Torud
- Allavoolutorud
- Äravoolud
Lisatarvikud
