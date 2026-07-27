Ideaalne igapäevaseks hoolduspuhastuseks koos Kärcheri tolmu siduvate lappidega: Steriliseeritav hoidja puhastitega (60 cm) ja kiire tihendiga eriti lihtsaks käsitsemiseks. Hoidja aluses olevad pehmed terad suurendavad veelgi kasutatud ühekordse lapi mustuse kinnipidamisvõimet ja kompenseerivad põranda ebatasasusi. Terahoidjat saab steriliseerida ka hügieenitundlikes piirkondades kasutamiseks.