TTS Mopi hoidja klambriga, 40 cm 1tk

Mopi hoidja (40 cm) seljasõbraliku klamberkinnitusega, 360° pöörlemise ja taskukinnitusega kiireks vahetamiseks.

Ideaalne igapäevaseks hoolduspuhastuseks koos Kärcheri tolmu siduvate lappidega: Steriliseeritav hoidja puhastitega (60 cm) ja kiire tihendiga eriti lihtsaks käsitsemiseks. Hoidja aluses olevad pehmed terad suurendavad veelgi kasutatud ühekordse lapi mustuse kinnipidamisvõimet ja kompenseerivad põranda ebatasasusi. Terahoidjat saab steriliseerida ka hügieenitundlikes piirkondades kasutamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm STANDARD
Tekstiili kinnitus Taskud
Materjal PA / Kiudklaas / PP
Töölaius (cm) 40
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,5
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 x 110
TTS Mopi hoidja klambriga, 40 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
Lisatarvikud