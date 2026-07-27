TTS Mikrofliisist lühikeste kiududega mop, klappidega, 40 cm1tk
Lühikese kiuga mikrokiudlapp praktilise klapi ja lühikeste aasade. Ideaalne tõhusaks kasutamiseks topelt- või ühekordse ämbrikäru ja pressiga.
Lame mopi süsteem taskutega, mida saab kasutada kas eelniisutatult või nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga. Ideaalne professionaalseks puhastuseks kõrgeima ergonoomikaga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|CLASSIC
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
|Põranda struktuur
|Sile ja kerge struktuuriga
|Määrdumise aste
|Madal kuni keskmine
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|40
|Tekstiili kinnitus
|Klapid
|Materjal
|85% PET / 15% PA
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Tootmistüüp
|Silmkoes kangas (puhastuskiht)
|Tekstiili struktuur
|Aasaga karv
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kuivati temperatuur (°C)
|max. 60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 300
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²)
|0,1 / 350
|Pakendi kaal (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 / 140
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 140 x 10
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus