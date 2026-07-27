TTS Mikrofliisist lühikeste kiududega mop, klappidega, 40 cm1tk

Lühikese kiuga mikrokiudlapp praktilise klapi ja lühikeste aasade. Ideaalne tõhusaks kasutamiseks topelt- või ühekordse ämbrikäru ja pressiga.

Lame mopi süsteem taskutega, mida saab kasutada kas eelniisutatult või nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga. Ideaalne professionaalseks puhastuseks kõrgeima ergonoomikaga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm CLASSIC
Põranda tüüp Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
Põranda struktuur Sile ja kerge struktuuriga
Määrdumise aste Madal kuni keskmine
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Klapid
Materjal 85% PET / 15% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Tootmistüüp Silmkoes kangas (puhastuskiht)
Tekstiili struktuur Aasaga karv
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kuivati temperatuur (°C) max. 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 300
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²) 0,1 / 350
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 140
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 140 x 10

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

TTS Mikrofliisist lühikeste kiududega mop, klappidega, 40 cm1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
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