TTS Mikrofliisist mop, lühikesed kiud, abrasiivne, 40 cm 1tk
Abrasiivne mikrokiudlapp lühikeste kiudude ja klapiga, samuti integreeritud polüamiidkiudude ja vastupidavate polüpropüleenharjastega, eriti kangekaelse mustuse eemaldamiseks.
Valge puhastuspadi on väga mitmekülgne ja tänu oma kompaktsele suurusele sobib eriti hästi põrandate ja masinatega ligipääsmatute pindade õrnaks intensiivseks puhastamiseks. Põrandapuhastuseks soovitame kasutada seda koos meie sobiva padjahoidjaga, millel on käepide ja liigend, ning Kärcheri käepidemega padjahoidjat pindade käsitsi kasutamiseks. Pehme abrasiivse teraga fliiskangas sobib ka pindade ja esemete puhastamiseks, mis on näiteks valmistatud roostevabast terasest, kroomist, vasest, portselanist või keraamikast.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|CLASSIC
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
|Põranda struktuur
|Sile ja kerge struktuuriga
|Määrdumise aste
|Kõrge
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|40
|Tekstiili kinnitus
|Klapid
|Materjal
|50% PET/20% PA/30% PP
|Tekstiili materjal
|50% PET/20% PA/30% PP
|Tootmistüüp
|PET-kootud kandekangas õmmeldud aasadega
|Tekstiili struktuur
|Aasaga karv
|Pesutemperatuur (°C)
|90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kuivati temperatuur (°C)
|60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 300
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 / 140
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus