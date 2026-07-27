Valge puhastuspadi on väga mitmekülgne ja tänu oma kompaktsele suurusele sobib eriti hästi põrandate ja masinatega ligipääsmatute pindade õrnaks intensiivseks puhastamiseks. Põrandapuhastuseks soovitame kasutada seda koos meie sobiva padjahoidjaga, millel on käepide ja liigend, ning Kärcheri käepidemega padjahoidjat pindade käsitsi kasutamiseks. Pehme abrasiivse teraga fliiskangas sobib ka pindade ja esemete puhastamiseks, mis on näiteks valmistatud roostevabast terasest, kroomist, vasest, portselanist või keraamikast.