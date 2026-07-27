TTS Mikrofliisist mop, lühikesed kiud, abrasiivne, 40 cm 1tk

Abrasiivne mikrokiudlapp lühikeste kiudude ja klapiga, samuti integreeritud polüamiidkiudude ja vastupidavate polüpropüleenharjastega, eriti kangekaelse mustuse eemaldamiseks.

Valge puhastuspadi on väga mitmekülgne ja tänu oma kompaktsele suurusele sobib eriti hästi põrandate ja masinatega ligipääsmatute pindade õrnaks intensiivseks puhastamiseks. Põrandapuhastuseks soovitame kasutada seda koos meie sobiva padjahoidjaga, millel on käepide ja liigend, ning Kärcheri käepidemega padjahoidjat pindade käsitsi kasutamiseks. Pehme abrasiivse teraga fliiskangas sobib ka pindade ja esemete puhastamiseks, mis on näiteks valmistatud roostevabast terasest, kroomist, vasest, portselanist või keraamikast.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm CLASSIC
Põranda tüüp Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
Põranda struktuur Sile ja kerge struktuuriga
Määrdumise aste Kõrge
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Klapid
Materjal 50% PET/20% PA/30% PP
Tekstiili materjal 50% PET/20% PA/30% PP
Tootmistüüp PET-kootud kandekangas õmmeldud aasadega
Tekstiili struktuur Aasaga karv
Pesutemperatuur (°C) 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kuivati temperatuur (°C) 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 300
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 140

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

TTS Mikrofliisist mop, lühikesed kiud, abrasiivne, 40 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
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