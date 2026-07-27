Abrasiivne mikrokiudlapp on lühikeste, peenete kiududega, samuti abrasiivsete ribadega, mis on valmistatud polüamiidkiududest ja vastupidavatest polüpropüleenharjastest. See sobib ideaalselt kangekaelse mustuse eemaldamiseks sügavpuhastamisel siledatel ja kergelt tekstuuriga, veekindlatel põrandatel. Tänu targale klapile välditakse puhastuspersonali igasugust nahakontakti mopilappidega puhastamise ajal või pärast seda. Lisaks on lapil kokku 4 aasa värvides sinine, punane, kollane ja roheline. Selle värvikoodisüsteemiga saab lapi selgelt määrata teatud puhastatavale osale ja ristreostust ennetatakse tõhusalt – aasad, mida ei vajata, lihtsalt lõigatakse ära. Mikrokiudlapp sobib ideaalselt kasutamiseks Kärcheri lame mopi süsteemis koos topeltämbrikäru või ühekordse ämbrikäru ja pressiga.