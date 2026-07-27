TTS Mikrofliisist mopp 40 cm 1tk

Universaalne mikrokiudlapp aasade ja klapiga. Kasutamiseks koos Kärcheri ämbri ja pressiga lame mopi süsteemiga.

Abrasiivne mikrokiudlapp on lühikeste, peenete kiududega, samuti abrasiivsete ribadega, mis on valmistatud polüamiidkiududest ja vastupidavatest polüpropüleenharjastest. See sobib ideaalselt kangekaelse mustuse eemaldamiseks sügavpuhastamisel siledatel ja kergelt tekstuuriga, veekindlatel põrandatel. Tänu targale klapile välditakse puhastuspersonali igasugust nahakontakti mopilappidega puhastamise ajal või pärast seda. Lisaks on lapil kokku 4 aasa värvides sinine, punane, kollane ja roheline. Selle värvikoodisüsteemiga saab lapi selgelt määrata teatud puhastatavale osale ja ristreostust ennetatakse tõhusalt – aasad, mida ei vajata, lihtsalt lõigatakse ära. Mikrokiudlapp sobib ideaalselt kasutamiseks Kärcheri lame mopi süsteemis koos topeltämbrikäru või ühekordse ämbrikäru ja pressiga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm CLASSIC
Põranda tüüp Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
Põranda struktuur Sujuv ja hästi struktureeritud
Määrdumise aste Madal kuni keskmine
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Klapid
Materjal 80% PET / 20% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Tootmistüüp Kootud PET-kangas koos pealeõmmeldud aasadega
Tekstiili struktuur Aasaga karv
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kuivati temperatuur (°C) 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 300
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 140

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

TTS Mikrofliisist mopp 40 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
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