TTS Mikrofliisist mopp 40 cm 1tk
Universaalne mikrokiudlapp aasade ja klapiga. Kasutamiseks koos Kärcheri ämbri ja pressiga lame mopi süsteemiga.
Abrasiivne mikrokiudlapp on lühikeste, peenete kiududega, samuti abrasiivsete ribadega, mis on valmistatud polüamiidkiududest ja vastupidavatest polüpropüleenharjastest. See sobib ideaalselt kangekaelse mustuse eemaldamiseks sügavpuhastamisel siledatel ja kergelt tekstuuriga, veekindlatel põrandatel. Tänu targale klapile välditakse puhastuspersonali igasugust nahakontakti mopilappidega puhastamise ajal või pärast seda. Lisaks on lapil kokku 4 aasa värvides sinine, punane, kollane ja roheline. Selle värvikoodisüsteemiga saab lapi selgelt määrata teatud puhastatavale osale ja ristreostust ennetatakse tõhusalt – aasad, mida ei vajata, lihtsalt lõigatakse ära. Mikrokiudlapp sobib ideaalselt kasutamiseks Kärcheri lame mopi süsteemis koos topeltämbrikäru või ühekordse ämbrikäru ja pressiga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|CLASSIC
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
|Põranda struktuur
|Sujuv ja hästi struktureeritud
|Määrdumise aste
|Madal kuni keskmine
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|40
|Tekstiili kinnitus
|Klapid
|Materjal
|80% PET / 20% PA
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Tootmistüüp
|Kootud PET-kangas koos pealeõmmeldud aasadega
|Tekstiili struktuur
|Aasaga karv
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kuivati temperatuur (°C)
|60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 300
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 / 140
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus