TTS Puuvillane mopp, 40 cm 1tk
Selle mopilapi aasad ja välimised narmad on peamiselt valmistatud pehmest puuvillast. Klapiga kasutamiseks koos Kärcheri ämbri ja pressiga lame mopi süsteemiga.
Klapihoidja plokisüsteemi ja 360° pöörleva liigendiga 40 cm laias versioonis Kärcherilt. Mopi hoidja sobib ideaalselt kasutamiseks kõikide käepidemetega, mille ava läbimõõt on vahemikus 18 mm kuni 23 mm, nagu meie alumiiniumist ja teleskoopkäepidemed.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|CLASSIC
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
|Põranda struktuur
|Sile ja kerge struktuuriga
|Määrdumise aste
|Madal kuni keskmine
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|40
|Tekstiili kinnitus
|Klapid
|Materjal
|70% puuvill / 30% PET
|Tekstiili materjal
|Puuvillasegu
|Tootmistüüp
|Kootud PET-kangas koos pealeõmmeldud aasadega
|Tekstiili struktuur
|Aasaga karv
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 250
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 / 140
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus