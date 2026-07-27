TTS Puuvillane mopp, 40 cm 1tk

Selle mopilapi aasad ja välimised narmad on peamiselt valmistatud pehmest puuvillast. Klapiga kasutamiseks koos Kärcheri ämbri ja pressiga lame mopi süsteemiga.

Klapihoidja plokisüsteemi ja 360° pöörleva liigendiga 40 cm laias versioonis Kärcherilt. Mopi hoidja sobib ideaalselt kasutamiseks kõikide käepidemetega, mille ava läbimõõt on vahemikus 18 mm kuni 23 mm, nagu meie alumiiniumist ja teleskoopkäepidemed.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm CLASSIC
Põranda tüüp Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
Põranda struktuur Sile ja kerge struktuuriga
Määrdumise aste Madal kuni keskmine
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Klapid
Materjal 70% puuvill / 30% PET
Tekstiili materjal Puuvillasegu
Tootmistüüp Kootud PET-kangas koos pealeõmmeldud aasadega
Tekstiili struktuur Aasaga karv
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 250
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 140

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

TTS Puuvillane mopp, 40 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
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