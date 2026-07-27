TTS Pehmendusalus, 60 cm 1tk

Vahetatav padjatald (60 cm) 60 cm takjakinnitusega tolmulapile Kärcherilt. Tekstuuriga vaht parandab puhastustulemust.

30-liitrise mahutavusega, vastupidav, roostevaba pedaaliga prügikast on valmistatud taaskasutatavast plastikust (sisaldab üle 60% ringlussevõetud materjali) ja on mõeldud prügikottidele mõõtmetega 70 × 40 sentimeetrit. Käepärane jalapedaal, mis on valmistatud tugevast plastikust vardast, avab kaane, vältides seega vajadust kätt prügikasti puudutada. Kõiki osi on väga lihtne hügieeniliselt puhtana hoida.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm STANDARD
Tekstiili kasutus Tekstiilid ühekordseks kasutamiseks
Töölaius (cm) 60
Materjal PET / PA
Kogus (tk.) 1
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 600 x 100
Mõõdud, pakendatult (mm) 600 x 100 x 30
TTS Pehmendusalus, 60 cm 1tk
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Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - kuivpuhastus
Lisatarvikud