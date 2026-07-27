30-liitrise mahutavusega, vastupidav, roostevaba pedaaliga prügikast on valmistatud taaskasutatavast plastikust (sisaldab üle 60% ringlussevõetud materjali) ja on mõeldud prügikottidele mõõtmetega 70 × 40 sentimeetrit. Käepärane jalapedaal, mis on valmistatud tugevast plastikust vardast, avab kaane, vältides seega vajadust kätt prügikasti puudutada. Kõiki osi on väga lihtne hügieeniliselt puhtana hoida.