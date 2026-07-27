TTS Pehmendusalus, 60 cm 1tk
Vahetatav padjatald (60 cm) 60 cm takjakinnitusega tolmulapile Kärcherilt. Tekstuuriga vaht parandab puhastustulemust.
30-liitrise mahutavusega, vastupidav, roostevaba pedaaliga prügikast on valmistatud taaskasutatavast plastikust (sisaldab üle 60% ringlussevõetud materjali) ja on mõeldud prügikottidele mõõtmetega 70 × 40 sentimeetrit. Käepärane jalapedaal, mis on valmistatud tugevast plastikust vardast, avab kaane, vältides seega vajadust kätt prügikasti puudutada. Kõiki osi on väga lihtne hügieeniliselt puhtana hoida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|STANDARD
|Tekstiili kasutus
|Tekstiilid ühekordseks kasutamiseks
|Töölaius (cm)
|60
|Materjal
|PET / PA
|Kogus (tk.)
|1
|Pakendi kaal (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|600 x 100
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|600 x 100 x 30
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - kuivpuhastus