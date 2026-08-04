Comfort-ikkunasuutin

Comfort-ikkunasuuttimella jopa vaikeapääsyiset ikkunalasit voidaan puhdistaa helposti ja perusteellisesti pitkän, joustavan vetolastan terän ansiosta.

Yksinkertainen ratkaisu lasipintojen puhdistamiseen höyrypuhdistimella. Comfort-ikkunasuuttimella ikkunat, peilit ja muut lasipinnat voidaan puhdistaa helposti jättämättä raitoja.Tehokas ikkunanpesu ilman kemikaaleja.

Ominaisuudet ja edut
Comfort-ikkunasuutin: Höyryn avaus suulakkeessa
Höyryn avaus suulakkeessa
Poistaa lian höyryttämällä pinnan.
Comfort-ikkunasuutin: Korkealaatuinen ikkunalasta
Korkealaatuinen ikkunalasta
Raidaton pesutulos ikkunoille, peileille ja laattapinnoille.
Comfort-ikkunasuutin: Pitkäikäinen vetolasta.
Pitkäikäinen vetolasta.
Siivousta ilman pesuaineita.
  • Kuuma höyry irrottaa likaa tehokkaasti ilman pesuaineita.
Tiedot

Tekniset tiedot

Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 140 x 225 x 43
Videot
Käyttökohteet
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille