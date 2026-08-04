Comfort-ikkunasuutin
Comfort-ikkunasuuttimella jopa vaikeapääsyiset ikkunalasit voidaan puhdistaa helposti ja perusteellisesti pitkän, joustavan vetolastan terän ansiosta.
Yksinkertainen ratkaisu lasipintojen puhdistamiseen höyrypuhdistimella. Comfort-ikkunasuuttimella ikkunat, peilit ja muut lasipinnat voidaan puhdistaa helposti jättämättä raitoja.Tehokas ikkunanpesu ilman kemikaaleja.
Ominaisuudet ja edut
Höyryn avaus suulakkeessaPoistaa lian höyryttämällä pinnan.
Korkealaatuinen ikkunalastaRaidaton pesutulos ikkunoille, peileille ja laattapinnoille.
Pitkäikäinen vetolasta.
Siivousta ilman pesuaineita.
- Kuuma höyry irrottaa likaa tehokkaasti ilman pesuaineita.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|140 x 225 x 43
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Käyttökohteet
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille