EasyFix-liinasetti
Laadukas liinasetti sisältää kaksi yleisliinaa lattiapinnoille, hankaavan liinan käsisuuttimeen sekä kiillotusliinan.
Aloituspakkaus täydelliseen puhtauteen. Kaksi lattialiinaa erityisellä silmukkarakenteella tarjoavat erityisen hyvän lian poiston, myös nurkat ja reunat puhdistuvat vaivattomasti. Lattialiinojen korkea höyryn läpäisevyys takaa erinomaiset ja hygieeniset puhdistustulokset. Ne voidaan kiinnittää helposti ja nopeasti EasyFix-lattiasuuttimeen käyttämällä tarrakiinnitysjärjestelmää ja irrottaa koskematta likaan. Käyttämällä hankaavaa liinaa käsisuuttimelle voit helposti poistaa jopa sitkeää kalkkia ja saippuajäämiä ja kiillotusliina saa peilit sekä muut sileät pinnat kirkastumaan kuin uudet.
Ominaisuudet ja edut
Premium-mikrokuitu
- Konepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
Kätevä tarrakiinnitysjärjestelmä
- Lattialiina kiinnittyy helposti painamalla.
- Liina pysyy kiinni eikä irtoa kesken höyrytyksen.
Tarrakiinnitys
- Ei kosketusta likaan irroitettaessa liinan päälle astuttavan läpän ansiosta.
Liina kiinnittyy koko lattiasuulakkeen alalle
- Kulmien ja vaikeapääsyisten paikkojen puhdistukseen.
Pehmeän puhdistuksen ja tehokkaan hankaustuloksen tarjoava mikrokuitumateriaali.
- Hankaavat kuidut poistavat kalkkia ja saippujäämiä tehokkaasti.
Tehokas ja tasalaatuinen kiillotustulos mikrokuitukankaan avulla
- Raidattoman kiiltävä lopputulos.
- Hyvä veden imukyky.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|345 x 115 x 10
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Suihkukaappi, kylpyamme
- Pesualtaat
- Hanat
- Peilit
- Laatat ja saumat