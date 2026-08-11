Aloituspakkaus täydelliseen puhtauteen. Kaksi lattialiinaa erityisellä silmukkarakenteella tarjoavat erityisen hyvän lian poiston, myös nurkat ja reunat puhdistuvat vaivattomasti. Lattialiinojen korkea höyryn läpäisevyys takaa erinomaiset ja hygieeniset puhdistustulokset. Ne voidaan kiinnittää helposti ja nopeasti EasyFix-lattiasuuttimeen käyttämällä tarrakiinnitysjärjestelmää ja irrottaa koskematta likaan. Käyttämällä hankaavaa liinaa käsisuuttimelle voit helposti poistaa jopa sitkeää kalkkia ja saippuajäämiä ja kiillotusliina saa peilit sekä muut sileät pinnat kirkastumaan kuin uudet.