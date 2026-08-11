Liinasetti isoon kohdeharjaan
Kaksi laadukasta mikrokuitupäällistä suurelle pyöreälle kohdeharjalle tehokkaampaan lian poistoon.
Irrottaa lian ja rasvan vieläkin tehokkaammin. Ihanteellinen erityisen raskaalle ja sitkeälle lialle kylpyhuoneissa ja keittiöissä. Jopa tiukassa oleva lika liedellä voidaan poistaa vaivattomasti. Sisäänrakennetun joustavan kuminauhan ansiosta päällisen asettaminen käsisuuttimelle ja sen poistaminen on helppoa. Nauha varmistaa myös, että päällinen pysyy tiukasti paikallaan.
Ominaisuudet ja edut
Premium-mikrokuitu
- Konepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|valkoinen
|Mitat (p x l x k) (mm)
|120 x 120 x 15
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
- Keittiön työtasot
- Lavuaari
- Keittotasot
- Suihkukaappi, kylpyamme
- Jääkaappi sisä- ja ulkopinnat
- Kaapit ja laatikot
- Liesituulettimille
- Ruostumaton teräs