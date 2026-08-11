Irrottaa lian ja rasvan vieläkin tehokkaammin. Ihanteellinen erityisen raskaalle ja sitkeälle lialle kylpyhuoneissa ja keittiöissä. Jopa tiukassa oleva lika liedellä voidaan poistaa vaivattomasti. Sisäänrakennetun joustavan kuminauhan ansiosta päällisen asettaminen käsisuuttimelle ja sen poistaminen on helppoa. Nauha varmistaa myös, että päällinen pysyy tiukasti paikallaan.