Suutinsarja FR, 1100 l/h - 1300 l/h

Suutinsarja, jonka avulla tasopuhdistimen vedenpaine ja vesisuihkun suuntaus asettuvat optimaalisiksi. Tämä malli on suunniteltu vedentuotolle 1100 - 1300 l/h

Tasopuhdistimet myydään ilman suuttimia, koska suutinten koko täytyy aina mitoittaa vastaamaan painepesurin tehoa. Tämä suutin sopii tasopuhdistimiin: 2.640-679, 2.640-355 ja 2.641-065.

Tiedot

Tekniset tiedot

Virtausnopeus (l/h) 1100 / 1300
Liitäntäkierre M22 x 1,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1