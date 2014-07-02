Suutinsarja FR, 1100 l/h - 1300 l/h
Suutinsarja, jonka avulla tasopuhdistimen vedenpaine ja vesisuihkun suuntaus asettuvat optimaalisiksi. Tämä malli on suunniteltu vedentuotolle 1100 - 1300 l/h
Tasopuhdistimet myydään ilman suuttimia, koska suutinten koko täytyy aina mitoittaa vastaamaan painepesurin tehoa. Tämä suutin sopii tasopuhdistimiin: 2.640-679, 2.640-355 ja 2.641-065.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Virtausnopeus (l/h)
|1100 / 1300
|Liitäntäkierre
|M22 x 1,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1