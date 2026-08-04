FR 30 ME -tasopuhdistin
Painepesuriin asennettava, teräsrunkoinen tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Työleveys 300 mm. Ei sisällä suuttimia.
Pyörivään varteen asennetut voimasuuttimet kattavat kerralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapainesuutin ja tuottavat tasaisen pesutuloksen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Valmis liitäntä likaveden poistoletkulle. EASY!Lock -liitäntäkierre. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C. Huomioithan, että painepesurin tehon mukaan mitoitettava suutinpaketti myydään erikseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija (mm)
|300
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Väri
|Hopea
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16- 4 M 36 kW
- Painepesuri HD 7/17 M
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