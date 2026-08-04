FR 50 ME -tasopuhdistin
Painepesuriin asennettava, teräsrunkoinen tasopuhdistin, jonka 500 mm työleveys on mitoitettu suurille pinnoille. Korkeita lämpötiloja kestävä keraaminen laakerointi. Ei sisällä suuttimia.
Pyörivään varteen asennetut voimasuuttimet kattavat kerralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapainesuutin ja tuottavat tasaisen pesutuloksen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Valmis liitäntä ulkoiselle pesuaineen annostelijalle. EASY!Lock -liitäntäkierre. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Max. 250 bar / 1800 l/h / 80 °C. Huomioithan, että painepesurin tehon mukaan mitoitettava suutinpaketti myydään erikseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija (mm)
|500
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Väri
|Hopea
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|14
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