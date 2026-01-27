RM 535 padlóápoló olajozott/viaszolt fához, 500ml
Az RM 535 tisztítja, ápolja és védi az olajozott és viaszolt fapadlókat, és csíkmentes, selyemfényű ragyogást hagy maga után utótörlés nélkül. Kellemes méhviasz illattal.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (ml)
|500
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|8
|Súly (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|65 x 655 x 210
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Viaszolt fapadlók
- Fapadlók olaj-viasz-finish