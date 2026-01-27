RM 535 padlóápoló olajozott/viaszolt fához, 500ml

Az RM 535 tisztítja, ápolja és védi az olajozott és viaszolt fapadlókat, és csíkmentes, selyemfényű ragyogást hagy maga után utótörlés nélkül. Kellemes méhviasz illattal.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (ml) 500
Csomagolási egység (Darab(ok)) 8
Súly (kg) 0,5
Csomagolási súly (kg) 0,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 65 x 655 x 210
Alkalmazási területek
  • Viaszolt fapadlók
  • Fapadlók olaj-viasz-finish