RM 536 univerzális padlótisztítószer, 500ml
Minden keménypadló felületre alkalmas univerzális tisztítószer. Hatékonyan és kíméletesen távolítja el a lábnyomok általi szennyeződéseket. Víztaszító adalékkal és friss citrusillattal.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (ml)
|500
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|8
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|65 x 65 x 210
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Parafa
- Kőfelületek
- Fapadlók
- Vinyl