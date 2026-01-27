RM 536 univerzális padlótisztítószer, 500ml

Minden keménypadló felületre alkalmas univerzális tisztítószer. Hatékonyan és kíméletesen távolítja el a lábnyomok általi szennyeződéseket. Víztaszító adalékkal és friss citrusillattal.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (ml) 500
Csomagolási egység (Darab(ok)) 8
Csomagolási súly (kg) 0,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 65 x 65 x 210
Alkalmazási területek
  • Parafa
  • Kőfelületek
  • Fapadlók
  • Vinyl