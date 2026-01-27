RM 537 padlótisztító- szer kőpadlókhoz, 500ml
Az RM 537 padlótisztítószer csíkmentes tisztaságot biztosít járólapon és naturkő burkolaton. Hatékonyan távolítja el a lábnyomokat, és PVC, linóleum felületeken is használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (ml)
|500
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|8
|Súly (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|65 x 65 x 210
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Csempék
- Kőfelületek
- PVC padlók
- Linoleum padlók
- Vinyl