RM 537 padlótisztító- szer kőpadlókhoz, 500ml

Az RM 537 padlótisztítószer csíkmentes tisztaságot biztosít járólapon és naturkő burkolaton. Hatékonyan távolítja el a lábnyomokat, és PVC, linóleum felületeken is használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (ml) 500
Csomagolási egység (Darab(ok)) 8
Súly (kg) 0,5
Csomagolási súly (kg) 0,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 65 x 65 x 210
Alkalmazási területek
  • Csempék
  • Kőfelületek
  • PVC padlók
  • Linoleum padlók
  • Vinyl