G 160 Q pistoletas
Aukšto slėgio pistoletai, skirti Kärcher Power Control ir Full Control aukšto slėgio plovimo įrenginiams nuo K 4 iki K 5 klasės. Ekrane rodomos skirtingos slėgio pakopos ir ploviklio režimas.
SOFT, MEDIUM arba HARD slėgio pakopos, taip pat valymo priemonės režimas, kuris nustatomas sukant Vario Power purškimo antgalį, perkeliamas tiesiai į aukšto slėgio pistoleto ekraną. Tokiu būdu vartotojas visada žino, kokiu režimu jis šiuo metu dirba. Ekranas lengvai skaitomas bet kokiomis oro sąlygomis ir užtikrina didesnį valdymo efektyvumą bei saugumą. Quick Connect adapteris tinka visiems Kärcher Power Control ir Full Control aukųto slėgio plovimo įrenginiams nuo K 4 iki K 5 serijos.
Savybės ir privalumai
Purškimo pistoletas, skirtas K 4 – K 5 klasių Kärcher Power Control ir Full Control slėginiams plovimo įrenginiams
- Lengvam purškimo pistoleto pakeitimui.
Lengvai suprantamas ekranas, slėgio ar plovimo priemonės režimo indikacija
- Kad pasirinktam valymo objektui būtų lengviau pasirinkti tinkamą slėgio lygį.
Greitosios jungties adapteris
- Greito sujungimo sistema, leidžianti lengvai sujungti purškimo pistoletą su aukšto slėgio žarna.
Greita jungtis
- Galima naudoti įvairius Kärcher priedus.
Plovimo priemonės naudojimas žemu slėgiu
- Komfortiškas plovimo priemonės panaudojimas.
Saugos užraktas nuo vaikų
- Užblokuoja purškimo pistoleto rankenėlę.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|552 x 43 x 222