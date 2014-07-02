Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Ap

Kompaktiškas ir manevringas pramoninis dulkių siurblys. Su pusiau automatine filtrų valymo sistema, dideliais ratais ir stabdžiais. Idealus produkcijos mašinų valymui ir patalpoms.

IVC 60/24-2 Ap yra kompaktiškas pramoninis siurblys su dideliais ratais ir stabdžiais. Šis manevringas įrenginys puikia tinka mobiliam produkcijos įrenginių ir patalpų valymui. Pusiau automatine filtrų valymo sistema užtikrina ilgą filtro tarnavimo laiką.

Savybės ir privalumai
Sumontuoti du ventiliatoriniai varikliai
Sumontuoti du ventiliatoriniai varikliai
Galinga siurbimo galia ir optimalus valymo našumas. Elektroninis pavaros valdymas, kad būtų išvengta didelių įjungimo srovių.
Rankinis IVC filtro valymas (Ap)
Rankinis IVC filtro valymas (Ap)
Jei reikia, lengvai valdoma ergonomiška svirtimi. Prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažina techninės priežiūros sąnaudas.
Įrengtas kompaktiškas plokščias klostuotas filtras
Įrengtas kompaktiškas plokščias klostuotas filtras
Kompaktiško dizaino filtras Tinka laisvai krintančioms sausoms dulkėms iki M dulkių klasės surinkti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Oro srautas (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuumas (mbar/kPa) 254 / 25,4
Konteinerio talpa (l) 60
Talpos medžiaga Nerūdijantis plienas
Vardinė imamoji galia (kW) 2,4
Siurbimo tipas Elektrinis
Nominalus jungties skersmuo ID 70
Nominalus priedų skersmuo ID 70 ID 50 ID 40
Garso lygis (dB(A)) 73
Pagrindinio filtro dulkių klasė M
Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²) 0,95
Svoris (be priedų) (kg) 59
Matmenys (I x P x A) (mm) 970 x 690 x 995

Įranga

  • Pagrindinis filtras: Plokščias gofruotas filtras
  • Įrenginys su priedais: ne
