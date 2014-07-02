Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Ap
Kompaktiškas ir manevringas pramoninis dulkių siurblys. Su pusiau automatine filtrų valymo sistema, dideliais ratais ir stabdžiais. Idealus produkcijos mašinų valymui ir patalpoms.
IVC 60/24-2 Ap yra kompaktiškas pramoninis siurblys su dideliais ratais ir stabdžiais. Šis manevringas įrenginys puikia tinka mobiliam produkcijos įrenginių ir patalpų valymui. Pusiau automatine filtrų valymo sistema užtikrina ilgą filtro tarnavimo laiką.
Savybės ir privalumai
Sumontuoti du ventiliatoriniai varikliaiGalinga siurbimo galia ir optimalus valymo našumas. Elektroninis pavaros valdymas, kad būtų išvengta didelių įjungimo srovių.
Rankinis IVC filtro valymas (Ap)Jei reikia, lengvai valdoma ergonomiška svirtimi. Prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažina techninės priežiūros sąnaudas.
Įrengtas kompaktiškas plokščias klostuotas filtrasKompaktiško dizaino filtras Tinka laisvai krintančioms sausoms dulkėms iki M dulkių klasės surinkti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuumas (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteinerio talpa (l)
|60
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|2,4
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 70 ID 50 ID 40
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|0,95
|Svoris (be priedų) (kg)
|59
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|970 x 690 x 995
Įranga
- Pagrindinis filtras: Plokščias gofruotas filtras
- Įrenginys su priedais: ne