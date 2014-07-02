Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact²

Kompaktiškas pramoninis siurblys su dideliais ratais ir stabdžiais, užtikrinančiais optimalų mobilumą. TACT² automatinė filtro išvalymo sistema užtikrina ilgą nepertraukiamą darbą.

Kompaktiškas IVC 60/24-2 TACT² pramoninis vakuuminis siurblys idealiai tinka pramoninėms vietoms ir gamybinėms mašinoms. Prietaisas turi didelius ratus ir stabdžius, o tai suteikia galimybę jį lengvai valdyti. Jis yra idealus mobiliam naudojimui. TACT² automatinė filtro valymo sistema užtikrina ilgą, nepertraukiamą naudojimą.

Savybės ir privalumai
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact²: Sumontuoti du ventiliatoriniai varikliai
Galinga siurbimo galia ir optimalus valymo našumas. Elektroninis pavaros valdymas, kad būtų išvengta didelių įjungimo srovių.
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact²: Automatinė filtro valymo sistema Tact²
Automatinis filtrų valymas tikslingais ir galingais oro gūsiais. Nepaisant filtro valymo, siurbimo galia nuolat išlieka didelė. Ilgas filtro tarnavimo laikas sumažina techninės priežiūros išlaidas.
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact²: Įrengtas kompaktiškas plokščias klostuotas filtras
Kompaktiško dizaino filtras Tinka laisvai krintančioms sausoms dulkėms iki M dulkių klasės surinkti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Oro srautas (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuumas (mbar/kPa) 254 / 25,4
Konteinerio talpa (l) 60
Talpos medžiaga Nerūdijantis plienas
Vardinė imamoji galia (kW) 2,4
Siurbimo tipas Elektrinis
Nominalus jungties skersmuo ID 70
Nominalus priedų skersmuo ID 50 ID 40
Garso lygis (dB(A)) 73
Pagrindinio filtro dulkių klasė M
Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²) 0,95
Svoris (su pakuote) (kg) 68,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 970 x 690 x 995

Įranga

  • Pagrindinis filtras: Plokščias gofruotas filtras
  • Įrenginys su priedais: ne
  • Automatinis išjungimas prisipildžius konteineriui
