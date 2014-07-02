Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/24-2 Tact²
Kompaktiškas pramoninis siurblys su dideliais ratais ir stabdžiais, užtikrinančiais optimalų mobilumą. TACT² automatinė filtro išvalymo sistema užtikrina ilgą nepertraukiamą darbą.
Kompaktiškas IVC 60/24-2 TACT² pramoninis vakuuminis siurblys idealiai tinka pramoninėms vietoms ir gamybinėms mašinoms. Prietaisas turi didelius ratus ir stabdžius, o tai suteikia galimybę jį lengvai valdyti. Jis yra idealus mobiliam naudojimui. TACT² automatinė filtro valymo sistema užtikrina ilgą, nepertraukiamą naudojimą.
Savybės ir privalumai
Sumontuoti du ventiliatoriniai varikliaiGalinga siurbimo galia ir optimalus valymo našumas. Elektroninis pavaros valdymas, kad būtų išvengta didelių įjungimo srovių.
Automatinė filtro valymo sistema Tact²Automatinis filtrų valymas tikslingais ir galingais oro gūsiais. Nepaisant filtro valymo, siurbimo galia nuolat išlieka didelė. Ilgas filtro tarnavimo laikas sumažina techninės priežiūros išlaidas.
Įrengtas kompaktiškas plokščias klostuotas filtrasKompaktiško dizaino filtras Tinka laisvai krintančioms sausoms dulkėms iki M dulkių klasės surinkti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuumas (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteinerio talpa (l)
|60
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|2,4
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 50 ID 40
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|0,95
|Svoris (su pakuote) (kg)
|68,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|970 x 690 x 995
Įranga
- Pagrindinis filtras: Plokščias gofruotas filtras
- Įrenginys su priedais: ne
- Automatinis išjungimas prisipildžius konteineriui