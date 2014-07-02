Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Ap

Kompaktiškas pramoninis siurblys pramoninėms patalpoms ir įrenginiams valyti. Tinkamas nuolatiniam naudojimui. Taip pat siurblys gali būti naudojamas stacionariam siurbimui produkcijos ar pakavimo įrenginiams išvalyti.

Kompaktiškas IVC 60/30 Ap pramoninis vakuuminis siurblys yra skirtas ilgalaikiam darbui pramonėje, pvz. valyti gamybinius įrenginius. Tvirtas ilgaamžis siurbimo variklis užtikrina didelę siurbimo galią ir tinka ilgalaikiam darbui be pauzių. Šis siurblys taip pat gali būti naudojamas ir kaip stacionarus įrenginys darbui prie gamybos linijų ar pakavimo įrenginių. Pusiau automatinis filtro valymas prailgina filtro tarnavimo laiką, bei užtikrina pastovią siurbimo galią viso darbo ciklo metu.

Savybės ir privalumai
Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.
Šoninio kanalo orpūtė užtikrina didelę siurbimo galią, jos tarnavimo laikas yra mažiausiai 20 000 valandų. Todėl šios mašinos idealiai tinka naudoti nepertraukiamam darbui pamainomis.
Rankinis IVC filtro valymas (Ap)
Jei reikia, lengvai valdoma ergonomiška svirtimi. Prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažina techninės priežiūros sąnaudas.
Įrengtas kompaktiškas plokščias klostuotas filtras
Kompaktiško dizaino filtras Tinka laisvai krintančioms sausoms dulkėms iki M dulkių klasės surinkti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 3
Įtampa (V) 400
Dažnis (Hz) 50
Oro srautas (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vakuumas (mbar/kPa) 286 / 28,6
Konteinerio talpa (l) 60
Talpos medžiaga Nerūdijantis plienas
Vardinė imamoji galia (kW) 3
Siurbimo tipas Elektrinis
Nominalus jungties skersmuo ID 70
Nominalus priedų skersmuo ID 70 ID 50 ID 40
Garso lygis (dB(A)) 77
Pagrindinio filtro dulkių klasė M
Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²) 1,9
Svoris (be priedų) (kg) 88
Svoris (su pakuote) (kg) 89,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 970 x 690 x 1240

Įranga

  • Pagrindinis filtras: Plokščias gofruotas filtras
  • Įrenginys su priedais: ne
