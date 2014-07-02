Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Ap
Kompaktiškas pramoninis siurblys pramoninėms patalpoms ir įrenginiams valyti. Tinkamas nuolatiniam naudojimui. Taip pat siurblys gali būti naudojamas stacionariam siurbimui produkcijos ar pakavimo įrenginiams išvalyti.
Kompaktiškas IVC 60/30 Ap pramoninis vakuuminis siurblys yra skirtas ilgalaikiam darbui pramonėje, pvz. valyti gamybinius įrenginius. Tvirtas ilgaamžis siurbimo variklis užtikrina didelę siurbimo galią ir tinka ilgalaikiam darbui be pauzių. Šis siurblys taip pat gali būti naudojamas ir kaip stacionarus įrenginys darbui prie gamybos linijų ar pakavimo įrenginių. Pusiau automatinis filtro valymas prailgina filtro tarnavimo laiką, bei užtikrina pastovią siurbimo galią viso darbo ciklo metu.
Savybės ir privalumai
Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.Šoninio kanalo orpūtė užtikrina didelę siurbimo galią, jos tarnavimo laikas yra mažiausiai 20 000 valandų. Todėl šios mašinos idealiai tinka naudoti nepertraukiamam darbui pamainomis.
Rankinis IVC filtro valymas (Ap)Jei reikia, lengvai valdoma ergonomiška svirtimi. Prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažina techninės priežiūros sąnaudas.
Įrengtas kompaktiškas plokščias klostuotas filtrasKompaktiško dizaino filtras Tinka laisvai krintančioms sausoms dulkėms iki M dulkių klasės surinkti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuumas (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Konteinerio talpa (l)
|60
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|3
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 70 ID 50 ID 40
|Garso lygis (dB(A))
|77
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|1,9
|Svoris (be priedų) (kg)
|88
|Svoris (su pakuote) (kg)
|89,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|970 x 690 x 1240
Įranga
- Pagrindinis filtras: Plokščias gofruotas filtras
- Įrenginys su priedais: ne