Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Tact²

Kompaktiškas pramoninis siurblys gamyklinių patalpų ir įrangos valymui. Dėl dilimui atsparaus variklio, šis siurblys tinkamas naudoti nepertraukiamam darbui. Siurblys taip pat gali būti naudojamas kaip stacionari siurbimo sistema gamybos ar pakavimo mašinose.

Savybės ir privalumai
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Tact²: Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.
Šoninio kanalo orpūtė užtikrina didelę siurbimo galią, jos tarnavimo laikas yra mažiausiai 20 000 valandų. Todėl šios mašinos idealiai tinka naudoti nepertraukiamam darbui pamainomis.
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Tact²: Automatinė filtro valymo sistema Tact²
Automatinis filtrų valymas tikslingais ir galingais oro gūsiais. Nepaisant filtro valymo, siurbimo galia nuolat išlieka didelė. Ilgas filtro tarnavimo laikas sumažina techninės priežiūros išlaidas.
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Tact²: Įrengtas kompaktiškas plokščias klostuotas filtras
Kompaktiško dizaino filtras Tinka laisvai krintančioms sausoms dulkėms iki M dulkių klasės surinkti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 3
Įtampa (V) 400
Dažnis (Hz) 50
Oro srautas (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vakuumas (mbar/kPa) 286 / 28,6
Konteinerio talpa (l) 60
Talpos medžiaga Nerūdijantis plienas
Vardinė imamoji galia (kW) 3
Siurbimo tipas Elektrinis
Nominalus jungties skersmuo ID 70
Nominalus priedų skersmuo ID 50 ID 40
Garso lygis (dB(A)) 77
Pagrindinio filtro dulkių klasė M
Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²) 1,9
Svoris (be priedų) (kg) 95
Svoris (su pakuote) (kg) 95,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 970 x 690 x 1240

Įranga

  • Įrenginys su priedais: ne
  • Automatinis išjungimas prisipildžius konteineriui
