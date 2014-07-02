Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/30 Tact²
Kompaktiškas pramoninis siurblys gamyklinių patalpų ir įrangos valymui. Dėl dilimui atsparaus variklio, šis siurblys tinkamas naudoti nepertraukiamam darbui. Siurblys taip pat gali būti naudojamas kaip stacionari siurbimo sistema gamybos ar pakavimo mašinose.
Kompaktiškas IVC 60/30 TACT² pramoninis vakuuminis siurblys idealiai tinka pramoninėms vietoms ir gamybinėms mašinoms. Dėl dėvėjimuisi atsparaus variklio, prietaisas gali būti naudojamas nepertraukiamam darbui ir, pavyzdžiui, kaip stacionarus siurbimo įrenginys gamybos arba pakavimo mašinose.
Savybės ir privalumai
Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.Šoninio kanalo orpūtė užtikrina didelę siurbimo galią, jos tarnavimo laikas yra mažiausiai 20 000 valandų. Todėl šios mašinos idealiai tinka naudoti nepertraukiamam darbui pamainomis.
Automatinė filtro valymo sistema Tact²Automatinis filtrų valymas tikslingais ir galingais oro gūsiais. Nepaisant filtro valymo, siurbimo galia nuolat išlieka didelė. Ilgas filtro tarnavimo laikas sumažina techninės priežiūros išlaidas.
Įrengtas kompaktiškas plokščias klostuotas filtrasKompaktiško dizaino filtras Tinka laisvai krintančioms sausoms dulkėms iki M dulkių klasės surinkti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuumas (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Konteinerio talpa (l)
|60
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|3
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 50 ID 40
|Garso lygis (dB(A))
|77
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|1,9
|Svoris (be priedų) (kg)
|95
|Svoris (su pakuote) (kg)
|95,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|970 x 690 x 1240
Įranga
- Įrenginys su priedais: ne
- Automatinis išjungimas prisipildžius konteineriui