Laistīšanas sprausla
Maza, ērta un viegli savienojama ar dārza šļūteni: ideāla sprausla nekomplicētiem laistīšanas uzdevumiem.
Mazā sprausla ir ideāli piemērota ērtai laistīšanai dārzā. Izmantojot nepārtraukti regulējamos izsmidzināšanas modeļus, ūdens sadalījumu pēc vajadzības var elastīgi iestatīt starp konusa un punktveida strūklu. Puķu un augu dobes var viegli laistīt, un terases vai dārza mēbeles var notīrīt no rupjiem netīrumiem. Līdz ar to šī sprausla ir lieliski piemērota gan laistīšanas, gan tīrīšanas darbos. Ja to neizmanto, izsmidzināšanas sprauslas ūdens plūsmu var vienkārši izslēgt. Starp citu: Kärcher dārza smidzinātāji ir saderīgi ar visām pieejamajām "click-on""istēmām, un tos bez problēmām var savienot ar dārza šļūteni.
Īpašības un ieguvumi
Nepārtraukti nosakāms izsmidzināšanas veids no cietās strūklas līdz konusveida strūklai
- Ideāli piemērots laistīšanai (konusa strūkla) un tīrīšanai (punktveida strūkla).
Pašiztukšojas
- Optimāla aizsardzība pret salu.
Mazs un kompakts
- Viegli izmantot.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|131 x 36 x 36
Aprīkojums
- Smidzināšanas strūklu skaits: 2
- Pašiztukšošanās funkcija
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Augu laistīšana
- Puķu dobes, dārzeņu dobes
- Viegli netīru virsmu tīrīšanai