Laistīšanas sprausla

Maza, ērta un viegli savienojama ar dārza šļūteni: ideāla sprausla nekomplicētiem laistīšanas uzdevumiem.

Mazā sprausla ir ideāli piemērota ērtai laistīšanai dārzā. Izmantojot nepārtraukti regulējamos izsmidzināšanas modeļus, ūdens sadalījumu pēc vajadzības var elastīgi iestatīt starp konusa un punktveida strūklu. Puķu un augu dobes var viegli laistīt, un terases vai dārza mēbeles var notīrīt no rupjiem netīrumiem. Līdz ar to šī sprausla ir lieliski piemērota gan laistīšanas, gan tīrīšanas darbos. Ja to neizmanto, izsmidzināšanas sprauslas ūdens plūsmu var vienkārši izslēgt. Starp citu: Kärcher dārza smidzinātāji ir saderīgi ar visām pieejamajām "click-on""istēmām, un tos bez problēmām var savienot ar dārza šļūteni.

Īpašības un ieguvumi
Nepārtraukti nosakāms izsmidzināšanas veids no cietās strūklas līdz konusveida strūklai
  • Ideāli piemērots laistīšanai (konusa strūkla) un tīrīšanai (punktveida strūkla).
Pašiztukšojas
  • Optimāla aizsardzība pret salu.
Mazs un kompakts
  • Viegli izmantot.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 131 x 36 x 36

Aprīkojums

  • Smidzināšanas strūklu skaits: 2
  • Pašiztukšošanās funkcija
  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Laistīšanas sprausla
Laistīšanas sprausla
Videos
Pielietošanas veidi
  • Augu laistīšana
  • Puķu dobes, dārzeņu dobes
  • Viegli netīru virsmu tīrīšanai
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija