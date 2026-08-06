Dubļu frēze, liels, 070/080
Netīrumu tīrītājs ar rotējošu zīmuļa strūklu nodrošina 10 reizes labāku tīrīšanu. Keramikas uzgalis un lodīšu gultņi ilgam kalpošanas laikam. Sīkāka informācija: maks. 300 bāri, 30 MPa, 85°C.
The dirt blaster with rotating pencil jet offers 10 times better cleaning performance. Ceramic nozzle and bearing ring for a long service life. Further data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maks. spiediens (bar)
|300
|Spiediens (bar)
|maks. 300
|Temperatūra (°C)
|maks. 85
|Sprauslas izmērs ( )
|70 / 80
|Izmērs
|liels
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5