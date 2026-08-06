Maināms akumulators 36V 2,5A
36 V/2.5 Ah Battery Power maināms akumulators ar inovatīvu reāllaika tehnoloģiju, ieskaitot LCD displeju, lai parādītu akumulatora uzlādes līmeni. Piemērots lietošanai visās Kärcher 36 V Battery Power akumulatoru platformas ierīcēs.
Kärcher 36 V/2.5 Ah Battery Power maināmais akumulators ir piemērots lietošanai visās Kärcher 36 V Battery Power akumulatoru platformas ierīcēs. Pateicoties inovatīvajai reāllaika tehnoloģijai un LCD displejam, atlikušais darbības laiks, atlikušais uzlādes laiks un uzlādes līmenis - atkarībā no izmantotās ierīces - vienmēr ir pieejams vienā acu uzmetienā. Efektīvie litija jonu elementi nodrošina vienmērīgu veiktspēju un nodrošina, ka akumulators pats neizlādējas un nezaudē ietilpību biežas daļējas izlādes dēļ (atmiņas efekts).
Īpašības un ieguvumi
Inovatīva reāllaika tehnoloģijaIntegrētais LCD displejs visu laiku parāda atlikušo darbības laiku, uzlādes laiku un uzlādes stāvokli.
36 V Kärcher akumulatora platformaLietošanai visās 36 V Kärcher Battery Power akumulatoru platformas ierīcēs. Lietošanai ar visām 36 V Kärcher Battery Power+ akumulatoru platformas ierīcēm.
Jaudīgas litija jonu šūnasLitija jonu akumulators garantē vienmērīgu jaudu, vienlaikus novēršot pašizlādi un atmiņas efektu.
Automātiskais uzglabāšanas režīms
- Pagarina šūnu kalpošanas laiku.
IPX 5 vērtējums - aizsargāts pret ūdens strūklām no visiem virzieniem
- Uzticama aizsardzība darbos, kuros izmanto ūdens strūklas.
Efektīva temperatūras vadība
- Augsta veiktspēja, pateicoties efektīvai siltuma buferēšanai un inteliģentai akumulatora pārvaldībai.
Inteliģenta šūnu uzraudzība
- Aizsargā akumulatoru no pārslodzes, pārkaršanas un pilnīgas izlādes.
Izturīgs korpuss
- Kärcher akumulatora korpusi ir ārkārtīgi izturīgi pret triecieniem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|36
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Enerģija (Wh)
|90
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|134 x 88 x 73