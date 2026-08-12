Ātrais lādētājs 36 V
Izmantojot ātro lādētāju, 36 V / 2,5 Ah maināmo akumulatoru var uzlādēt līdz 80% tikai 48 minūtēs. Piemērots arī visām pārējām 36 V Kärcher Battery Power akumulatora platformas baterijām.
Ātrais lādētājs visiem 36 V maināmajiem akumulatoriem 36 V Kärcher Battery Power akumulatoru platformā ātri uzlādē akumulatorus pilnā jaudā. Piemēram, ar 36 V / 2,5 Ah akumulatora enerģiju maināmais akumulators 48 minūtēs tiek uzlādēts līdz 80%. Turklāt akumulatora lādētāja korpusā ir arī iebūvēts sienas stiprinājums.
Īpašības un ieguvumi
Ātrais lādētājsUzlādē 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power maināmo akumulatoru līdz 80% 48 minūtēs. Uzlādē 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power maināmo akumulatoru līdz 80% 1,5 h.
Plašs pielietojumsSader ar visiem 36 V Kärcher akumulatoru platformas akumulatoriem.
Sienas balstenisPiestiprināms pie sienas
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Uzlādes strāva (A)
|2.5
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 240
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|184 x 133 x 88