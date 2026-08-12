Ātrais lādētājs 36 V

Izmantojot ātro lādētāju, 36 V / 2,5 Ah maināmo akumulatoru var uzlādēt līdz 80% tikai 48 minūtēs. Piemērots arī visām pārējām 36 V Kärcher Battery Power akumulatora platformas baterijām.

Ātrais lādētājs visiem 36 V maināmajiem akumulatoriem 36 V Kärcher Battery Power akumulatoru platformā ātri uzlādē akumulatorus pilnā jaudā. Piemēram, ar 36 V / 2,5 Ah akumulatora enerģiju maināmais akumulators 48 minūtēs tiek uzlādēts līdz 80%. Turklāt akumulatora lādētāja korpusā ir arī iebūvēts sienas stiprinājums.

Īpašības un ieguvumi
Ātrais lādētājs 36 V: Ātrais lādētājs
Ātrais lādētājs
Uzlādē 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power maināmo akumulatoru līdz 80% 48 minūtēs. Uzlādē 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power maināmo akumulatoru līdz 80% 1,5 h.
Ātrais lādētājs 36 V: Plašs pielietojums
Plašs pielietojums
Sader ar visiem 36 V Kärcher akumulatoru platformas akumulatoriem.
Ātrais lādētājs 36 V: Sienas balstenis
Sienas balstenis
Piestiprināms pie sienas
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Uzlādes strāva (A) 2.5
Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V) 100 - 240
Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz) 50 - 60
Krāsa melna
Svars (kg) 0.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 184 x 133 x 88
Ātrais lādētājs 36 V
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