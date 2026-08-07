Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS
Furtun de înaltă presiune de 15 m (ID 6) pentru industria alimentară, cu racord AVS pentru tamburul pentru furtun, racord EASY!Lock înfiletabil manual și înveliș exterior gri, fără marcaj.
Furtun de înaltă presiune de 15 m (DN 6) cu racord AVS (rotativ) patentat pentru pistolului de presiune. Strat exterior care nu se decolorează destinat utilizării în industria alimentară. DN 6/155°C/250 bar.
Specificații tehnice
Date tehnice
|ID ( )
|ID 6
|Temperatură (°C)
|max. 155
|Presiunea maximă (bar)
|250
|Lungime (m)
|15
|Filet de racordare
|1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,7