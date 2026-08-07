Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m

Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungime (m) 20
Temperatură (°C) max. 130
Culoarea antracit
Greutate cu ambalaj (kg) 16,9

Scope of supply

  • Tambur furtun

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Created with AI (artificial intelligence)

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