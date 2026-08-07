Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m

Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.

Tambur automat de furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungime (m) 20
Temperatură (°C) max. 150
Presiunea maximă (bar) 200
Greutate cu ambalaj (kg) 17,1

Scope of supply

  • Tambur furtun

Video

Masini compatibile
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova