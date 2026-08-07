Lance de spumare Advanced

Duză de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideală pentru curățarea autoturismelor datorită designului său compact.

Duză de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru.Duza de spumare Kärcher este ideală pentru curățarea vehiculelor datorită designului său compact. Opțiuni suplimentare: Cuplă rotativă (M 22 x 1,5) și dozaj variabil al detergentului prin intermediul butonului de comandă de pe lance

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiune duză ( ) 25
Presiunea maximă (bar) 300
Temperatură (°C) max. 60
Filet de racordare M22 x 1,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,8
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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