Point jet nozzle
Ideal pentru curatarea rosturilor, colturilor, marginilor si a altor zone greu accesibile. Impreuna cu peria rotunda, aplicatiile sunt numeroase.
Ideal pentru curatarea rosturilor, a colturilor, a marginilor si a altor suprafete greu accesibile. impreuna cu peria rotunda, ideal pentru numeroase utilizari in bucatarii, bai si WC-uri. Faciliteaza curatarea rosturilor.
Caracteristici si beneficii
Fixare pentru accesorii
- Fixarea periilor, a duzei furtunului si a extensiei
Forma curbata
- O mai buna accesibilitate in locurile dificile
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|180 x 50 x 40
Video
Domenii de intrebuintare
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
- Covoare
- Jaluzele/rulouri