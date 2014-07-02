Point jet nozzle

Ideal pentru curatarea rosturilor, colturilor, marginilor si a altor zone greu accesibile. Impreuna cu peria rotunda, aplicatiile sunt numeroase.

Ideal pentru curatarea rosturilor, a colturilor, a marginilor si a altor suprafete greu accesibile. impreuna cu peria rotunda, ideal pentru numeroase utilizari in bucatarii, bai si WC-uri. Faciliteaza curatarea rosturilor.

Caracteristici si beneficii
Fixare pentru accesorii
  • Fixarea periilor, a duzei furtunului si a extensiei
Forma curbata
  • O mai buna accesibilitate in locurile dificile

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 180 x 50 x 40

Video

Domenii de intrebuintare
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
  • Covoare
  • Jaluzele/rulouri
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Created with AI (artificial intelligence)

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