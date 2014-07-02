Rolă microfibră, 300 mm

Inovatie mondiala: Cilindru din microfibra, lungime 300 mm. Combina puterea de curatare excelenta a microfibrelor cu avantajele tehnologiei cilindrului. Ideal pentru curatarea placilor fine de ceramica.

Acest cilindru lung din microfibra de 300 mm este o inovatie la nivel mondial! Acesta combina puterea excelenta de curatare a microfibrelor cu avantajele tehnologiei cilindrului. Ideal pentru curatarea placilor fine de ceramica - in special in combinatie cu detergentul RM 743.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea verde deschis
Lungime (mm) 300
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 330 x 75 x 70

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