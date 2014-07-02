Rolă microfibră, 300 mm
Inovatie mondiala: Cilindru din microfibra, lungime 300 mm. Combina puterea de curatare excelenta a microfibrelor cu avantajele tehnologiei cilindrului. Ideal pentru curatarea placilor fine de ceramica.
Acest cilindru lung din microfibra de 300 mm este o inovatie la nivel mondial! Acesta combina puterea excelenta de curatare a microfibrelor cu avantajele tehnologiei cilindrului. Ideal pentru curatarea placilor fine de ceramica - in special in combinatie cu detergentul RM 743.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|verde deschis
|Lungime (mm)
|300
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|330 x 75 x 70
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