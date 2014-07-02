Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)
Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata.
indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de sablare umeda Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv de sablare la jetul cu presiune ridicata. Accesoriul de sablare umeda este conectat la teava (inlocuieste duza de presiune ridicata).
Specificații tehnice
Date tehnice
|Filet de racordare
|M22 x 1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4