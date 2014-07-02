Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)
Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului.
indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de sablare umeda Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv de sablare la jetul cu presiune ridicata. Accesoriul de sablare umeda se potriveste cu teava (inlocuieste duza de presiune ridicata). Cu controlul debitului.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Filet de racordare
|M22 x 1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,3